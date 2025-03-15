Марат Гатин стал помощником Минниханова по вопросам группы «Россия — Исламский мир»

Бывший глава Русского дома в Каире Марат Гатин стал помощником раиса Татарстана Рустама Минниханова, он будет курировать вопросы работы группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Об этом сообщила пресс-секретарь главы республики Лилия Галимова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава Русского дома в Каире Марат Гатин стал помощником раиса Татарстана Рустама Минниханова

Фото: Telegram-канал пресс-секретаря главы Татарстана Лилии Галимовой Бывший глава Русского дома в Каире Марат Гатин стал помощником раиса Татарстана Рустама Минниханова

Фото: Telegram-канал пресс-секретаря главы Татарстана Лилии Галимовой

До 2018 года Марат Гатин работал в департаменте внешних связей президента Татарстана и возглавлял управление по взаимодействию с религиозными объединениями. С 2018 года он руководил Российским центром науки и культуры в Александрии, совмещая эту должность с представительством Россотрудничества в Египте.

Марат Гатин родился в Арске и окончил институт «Буус аль-исламия» Университета «Аль-Азхар» по специальности «Арабский язык и основы ислама». Параллельно он учился на факультете иностранных языков Казанского государственного педагогического института. Также у него есть степень бакалавра Каирского университета.

Влас Северин