6 апреля исполняется 70 лет председателю правления Альфа-банка Андрею Соколову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правления АО «Альфа-Банк» Андрей Соколов

Фото: Альфа-Банк Председатель правления АО «Альфа-Банк» Андрей Соколов

Фото: Альфа-Банк

Его поздравляет один из основателей Альфа-банка, известный публицист и коллекционер Петр Авен:

— Дорогой Андрей, с юбилеем! Мог ли я подумать далекой зимой 1960 года, увидев тебя первый раз, что буду поздравлять тебя с 70-летием? И что ты станешь моим лучшим другом? Думаю, в нашей школьной юности мы считали, что просто дожить до 70 лет — большая удача. Но ты, уже ясно, будешь жить много дольше! И я очень хочу, чтобы тебя никогда не оставили постоянный интерес к жизни и редкое умение ей наслаждаться. Ты проживаешь, на мой взгляд, очень достойную жизнь! У тебя есть все, чтобы хорошо встретить старость! И пусть она еще долго не наступит!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»