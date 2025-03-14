Суд запретил сдавать в аренду дома под гостиницы в историческом центре Плеса

Приволжский районный суд Ивановской области запретил ООО «Плесские отели и избинги» сдавать в аренду дома в историческом центре Плеса для оказания гостиничных услуг. Это было сделано по запросу прокуратуры области.

«Установлено, что ООО "Плесские отели и избинги" использует 12 индивидуальных жилых домов в центре г. Плес Ивановской области... для оказания гостиничных услуг... Вместе с тем использование жилых помещений не по назначению, а также оказание гостиничных услуг в непредназначенных для этого зданиях, расположенных в зоне жилой застройки, противоречит нормам градостроительного и жилищного законодательства»,— сообщила пресс-служба прокуратуры Ивановской области.

В 2024 году в Ивановской области возбудили уголовное дело из-за незаконной передачи земли в Плесе. Земельный участок в городе, по данным прокуратуры, был незаконно передан в собственность на льготных условиях сегодняшнему гендиректору ООО «Плесские отели и избинги» Сергею Шевцову, который использовал его для гостиничного бизнеса — «Усадьбы дикого барина». Учредитель этой компании — бывший председатель совета директоров Южно-Уральского машиностроительного завода и экс-глава Плеса Алексей Шевцов.

В том же году Генпрокуратура добилась сноса пяти домов, построенных на землях, которые относятся к особо охраняемым территориям объекта культурного наследия «Город Плес». Тогда представители проекта «Избинг» сообщили журналистам, что, если судебное решение вступит в силу, избы будут разобраны и перенесены на другие участки.

Подробности — в материале «Ъ» «Избинг пошел под сносинг».