В Туапсе привлекли дополнительные силы для тушения пожара на нефтебазе

Для тушения пожара на нефтекомплексе в Туапсе увеличена численность спасателей до 172 человек, а количество техники — до 48 единиц. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Возгорание объекта произошло минувшей ночью в результате атаки БПЛА. Загорелся резервуар емкостью 20 тыс. тонн бензина. Пламя охватило территорию более 1 тыс. кв. м. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

По информации оперштаба Краснодарского края, спасатели охлаждают стенки горящего резервуара и соседние конструкции, предотвращая деформацию емкости и распространение огня на другие объекты.

Жители Туапсе сообщают в социальных сетях о черном дыме, окутавшем окрестности нефтебазы. Пользователи отмечают, что «горит бензин, а не мазут».

Ситуация на объекте находится под контролем спасателей.

Нурий Бзасежев