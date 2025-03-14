Доставка быстро набирает заказы

Утром — вода, вечером — сырки и чипсы: сервисы быстрой доставки увидели рост интереса россиян к завтракам и снекам, а аналитики говорят об усилении конкуренции на этом рынке. В Ozon Fresh, например, посчитали, что в начале 2025-го их клиенты на 50% чаще, чем год назад, заказывали по утрам яйца и молоко. Спрос на творожные сырки прибавил 40%. В «Самокате» “Ъ FM” рассказали о росте выручки в полтора раза за прошлый год, самих заказов в день стало на 30% больше. В «Инфолайн-Аналитике» ранее называли «Самокат» самым быстрорастущим игроком на рынке экспресс-доставки продуктов, следом шли сервисы «Пятерочки» и «Перекрестка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В целом выручка операторов e-grocery за прошлый год прибавила 39% и достигла 1,028 трлн руб., писал “Ъ”. Эксперты считают, что это, возможно, потолок для индустрии. Дальнейшему ее росту препятствует в том числе дефицит курьеров, рассказала аналитик Data Insight по рынку e-grocery Ольга Пашкова: «Дефицит рабочей силы повышает стоимость доставки, делает ее все менее маржинальной и более ощутимой для покупателей. С другой стороны, ЦБ держит высокую ключевую ставку: дорогие деньги заставляют сокращать инвестиции в маркетинг. Между тем одним из главных маркетинговых инструментов e-grocery традиционно была бесплатная доставка. Сейчас она становится платной, вводится минимальный порог, потому что на самом деле положительной юнит-экономики пока практически никому не удается добиться. Это, конечно, немножко сокращает динамику роста. В связи с нехваткой курьеров и сложностью логистики есть узкий момент в том, что игроки декларируют доставку за час, но на самом деле подразумевают срок от 60 минут и дольше. Когда была разница, привезут ли заказ за 30 минут или четыре часа, это было чувствительно.

Сейчас покупатель не стремится получить все как можно скорее. Возник еще один формат — доставка ко времени.

Это является в некотором смысле заменой экспресс-доставки. При этом таких клиентов как раз потеряли гипермаркеты. Нет смысла тратить все выходные, чтобы куда-то ехать и загружать три тележки продуктами. Магазины стремятся перетянуть аудиторию в онлайн не для того, чтобы полностью весь объем ее покупок перенести в интернет. Оказалось, что те, кто предпочитает такой формат, становятся гораздо более лояльными. Рынок очень сильно консолидирован, но острая борьба продолжается. Мы все время видим сообщения об объединениях или поглощениях».

В Data Insight прогнозируют, что рынок экспресс-доставки продуктов продолжит расти и в 2025-м выручка операторов может прибавить 30%. Аналитики отмечают, что такие сервисы почти не экспериментируют с товарным рядом, но освежают ассортимент за счет новых брендов. В случае слабого спроса их продукцию исключают. В последнее время ставка активно делается на готовую кулинарию. Поставщики же могут успешно продавать через такие площадки премиальные версии своей продукции, заметил гендиректор компании Splat Евгений Дёмин: «Если брать именно сервисы быстрой доставки, не маркетплейсы, то, думаю, их доля сейчас около 5% по выручке. Она выросла за последние два года с нуля. Еще 25% — это обычные маркетплейсы, остальные 70% — офлайн. И мы им с удовольствием пользуемся и в России, и на Ближнем Востоке, и в Юго-Восточной Азии, даже в Латинской Америке.

В основном это современные работающие горожане, у которых мало времени. Они предпочитают готовую еду, экономят свое время на кухне и зачастую заранее не планируют покупки, не ходят в большие гипермаркеты, а предпочитают заказать небольшой набор свежих продуктов для ужина или какого-то специального случая. Обычно в сервисах быстрой доставки более премиальный ассортимент ровно потому, что там аудитория более высокодоходная и современная».

По данным Data Insight, больше 90% продаж на рынке быстрой доставки продуктов приходится на 12 крупнейших игроков. В их числе — маркетплейсы, дарксторы и традиционные офлайн-ритейлеры.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова