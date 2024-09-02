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Коммерсантъ FM
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обновлено 14:51

Доставка продуктов вышла из отпуска

Выручка операторов e-grocery увеличилась на треть

В августе сервисы e-grocery (доставки продуктов из магазинов и готовой еды из ресторанов) по всей России нарастили выручку на 34,6% год к году, в основном за счет увеличения среднего чека на 26%. Операторы профильных сервисов пытаются стимулировать потребителей заказывать больше, запуская всевозможные акции. Это позволяет оптимизировать расходы на доставку, что особенно актуально в период значительного удорожания курьерских услуг из-за дефицита кадров в сегменте.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В августе 2024 года обороты сервисов доставки продуктов из магазинов и еды из ресторанов по всей России выросли на 34,6% год к году, подсчитали в Life Pay (разработчик решений для автоматизации приема платежей). Это произошло из-за значительного роста год к году среднего чека на 26%, до 2,6 тыс. руб., а также роста числа заказов — на 6,8%, уточнили аналитики.

По оценкам Infoline, в августе 2024 года сегмент доставки готовой еды из заведений общепита вырос год к году на 40%, число заказов — на 16%, а средний чек — на 20%, а рост сегмента e-grocery, в июле-сентябре 2024 года ускорится по сравнению с полуторакратным ростом во втором квартале. В Data Insight оценивают рост числа заказов рынка e-grocery в июле в 30% год к году, а среднего чека — на 20%. В «Яндекс Лавке» объем заказов в августе вырос на 65% год к году, в «Яндекс Еде» и «Деливери» — на 50%. Товарооборот экспресс-доставки у розничных сетей «Перекресток» и «Пятерочка» в августе увеличился по сравнению с прошлым годом на 70% при росте числа заказов на 40% и среднего чека на 20%.

1,45 триллиона рублей

составит оборот российского рынка e-grocery в 2024 году, по прогнозам Infoline.

Причинами серьезного роста среднего чека, помимо инфляции, стали увеличение себестоимости доставки и неготовность потребителей платить за эту услугу, поясняет старший аналитик Data Insight Ольга Пашкова. В этих обстоятельствах компании вынуждены работать над увеличением стоимости заказов за счет акций, стимулирующих покупателей покупать больше, добавляет гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

В то же время расходы сервисов на доставку значительно увеличились из-за острого дефицита курьеров. По этой причине, считает руководитель управления онлайн-продаж ГК «Шоколадница» Мария Игращенкова, рост рынка доставки может замедлиться.

Решить проблему с курьерами пока не помогает и повышение оплаты их труда.

По итогам лета 2024 года средняя предлагаемая зарплата доставщиков в крупных городах России увеличилась на 50% год к году, до 119,3 тыс. руб., подсчитали в «Авито Работе». Это наиболее заметный рост среди других специалистов в этой сфере. Для сравнения: у упаковщиков предлагаемые зарплаты выросли на 35%, до 62,2 тыс. руб., у кладовщиков — на 34%, до 71,8 тыс. руб., логистов — на 28%, до 70,2 тыс. руб., у водителей погрузчиков — на 15%, до 67,2 тыс. руб.

Как рынок e-grocery показал квартальное снижение впервые за последние два года

На этом фоне сервисы стали активнее развивать быструю доставку, которая уже вытесняет запланированную. Экспресс-доставка из торговых объектов и дарксторов обходится участникам рынка дешевле, в частности, из-за того, что не нужно хранить заказ на складе и привлекать отдельного сборщика, поясняет Михаил Бурмистров. Ускоренная доставка увеличивает число заказов на 25–30%, отмечают во «Вкусвилле».

Еще одна причина роста числа заказов на доставку — перенос в онлайн покупателями большей доли своих расходов на покупку продуктов, считает Ольга Пашкова.

Дарья Андрианова

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