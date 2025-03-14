Евросоюз снял санкции с министра спорта Михаила Дегтярева

Страны Евросоюза в пятницу согласовали продление санкций против более чем 2,4 тыс. физических и юридических лиц в связи украинским конфликтом. При этом санкции были сняты с бизнесменов Владимира Рашевского, Вячеслава Кантора, министра спорта России Михаила Дегтярева, сестры основателя USM Holdings Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным AFP и Reuters, исключения из списка сделали по требованию Венгрии, которая грозила не поддержать продление санкций. Два неназванных дипломата сообщили агентствам, что изначально Будапешт настаивал на снятии санкций с девяти человек, в том числе — с бизнесмена Михаила Фридмана. В итоге послам удалось согласовать исключения только для трех россиян. Владимир Рашевский был исключен «скорее из-за недостаточного юридического обоснования» введения санкций, пишет AFP.

Вопрос о продлении действия европейских санкций рассматривается каждые полгода. Решение должно быть принято единогласно. Как сообщала Financial Times, позицию Венгрии, требующей снятия санкций с Михаила Фридмана, поддержал и Люксембург, но против решения ЕС голосовать не стал.

Лусине Баласян