FT: Венгрия потребовала исключить Фридмана из санкционного списка ЕС

Венгрия пригрозила Евросоюзу, что не поддержит продление санкций в отношении порядка 2 тыс. россиян, если бизнесмена Михаила Фридмана не исключат из санкционного списка. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Ограничения в отношении этих россиян истекают 15 марта. Сегодня, 13 марта, послы ЕС обсудят в Брюсселе их продление после нескольких дней переговоров, которые не привели к результату. Люксембург поддерживает стремление Венгрии добиться отмены санкций против господина Фридмана, отмечает издание.

Евросоюз ввел санкции в отношении основателей «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Петра Авена в апреле 2022 года. Решение объяснили их близостью к президенту России Владимиру Путину.

По законам Евросоюза, санкции можно оспорить двумя путями: прошением в Совет ЕС или иском в Генеральный суд ЕС. Адвокаты господина Фридмана попробовали оба способа. В апреле 2024 года бизнесмен добился признания части ограничений незаконными. Европейский суд постановил снять с него санкции, наложенные в феврале 2022 года, но оставил в силе ограничения, которые Совет ЕС ввел в марте 2023-го.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ FM» «Михаил Фридман оказался невъездным».