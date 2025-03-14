«Эмпилс-цинк» летом запустит новое производство в Ростове
Завод по производству цинковых белил, который строит ООО «Эмпилс-цинк», будет запущен в середине лета этого года. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ
По сути проект представляет собой перенос производственных мощностей компании из центральной части Ростова в северо-западную промышленную зону. Затраты на проект в сообщении не указываются.
Производственная мощность завода составит 15-20 тыс. т цинковых белил в год с возможностью увеличения объема выпуска до 24 тыс. т.
На новых мощностях «Эмпилс-цинк» планирует выпускать цинковые белила в гранулированной форме методом сухого прессования под высоким давлением без связующих добавок. Белила, произведённые по этой технологии, будут соответствовать импортным аналогам.
ООО «Эмпилс-цинк» входит в ГК «Новое содружество».