«Эмпилс-цинк» летом запустит новое производство в Ростове

Завод по производству цинковых белил, который строит ООО «Эмпилс-цинк», будет запущен в середине лета этого года. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

По сути проект представляет собой перенос производственных мощностей компании из центральной части Ростова в северо-западную промышленную зону. Затраты на проект в сообщении не указываются.

Производственная мощность завода составит 15-20 тыс. т цинковых белил в год с возможностью увеличения объема выпуска до 24 тыс. т.

На новых мощностях «Эмпилс-цинк» планирует выпускать цинковые белила в гранулированной форме методом сухого прессования под высоким давлением без связующих добавок. Белила, произведённые по этой технологии, будут соответствовать импортным аналогам.

ООО «Эмпилс-цинк» входит в ГК «Новое содружество».

Сергей Иванов