«Мамисон» принял первых гостей
В Северной Осетии 14 марта прошел технический запуск нового горного курорта
Горнолыжные блогеры, профессиональные спортсмены и другие гости Мамисонского ущелья протестировали две канатные дороги и 10 км разнообразных спусков. На территории ОЭЗ «Мамисон» зарегистрировано 10 резидентов с заявленным объемом инвестиций 16 млрд руб. Два резидента принимают первых туристов в формате экодеревни. По плану развития курорта, в перспективе здесь будет построено более 100 км трасс и 35 подъемников. Полноценное открытие курорта состоится осенью, в преддверии нового горнолыжного сезона. Однако всесезонные активности на курорте начали развивать уже сейчас. Атмосфера и первые посетители курорта — в фотогалерее «Ъ-Кавказ».
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