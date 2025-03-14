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«Мамисон» принял первых гостей

В Северной Осетии 14 марта прошел технический запуск нового горного курорта

Горнолыжные блогеры, профессиональные спортсмены и другие гости Мамисонского ущелья протестировали две канатные дороги и 10 км разнообразных спусков. На территории ОЭЗ «Мамисон» зарегистрировано 10 резидентов с заявленным объемом инвестиций 16 млрд руб. Два резидента принимают первых туристов в формате экодеревни. По плану развития курорта, в перспективе здесь будет построено более 100 км трасс и 35 подъемников. Полноценное открытие курорта состоится осенью, в преддверии нового горнолыжного сезона. Однако всесезонные активности на курорте начали развивать уже сейчас. Атмосфера и первые посетители курорта — в фотогалерее «Ъ-Кавказ».

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Первые гости назвали «Мамисон» осетинским Церматтом

Первые гости назвали «Мамисон» осетинским Церматтом

Фото: предоставлены пресс-службой Кавказ.РФ

Перед техническим запуском трассы протестировали любители горнолыжного спорта

Перед техническим запуском трассы протестировали любители горнолыжного спорта

Фото: предоставлены пресс-службой Кавказ.РФ

Канатная дорога построена за счет республиканского финансирования

Канатная дорога построена за счет республиканского финансирования

Фото: предоставлены пресс-службой Кавказ.РФ

Для туристов на курорте открыты 10 км трасс

Для туристов на курорте открыты 10 км трасс

Фото: предоставлены пресс-службой Кавказ.РФ

«Мамисон» стал первым крупным горнолыжным курортом в России, построенным после ухода из страны западных компаний по поставке оборудования и технологий

«Мамисон» стал первым крупным горнолыжным курортом в России, построенным после ухода из страны западных компаний по поставке оборудования и технологий

Фото: предоставлены пресс-службой Кавказ.РФ

Сверху открываются живописные виды на Мамисонское ущелье

Сверху открываются живописные виды на Мамисонское ущелье

Фото: предоставлены пресс-службой Кавказ.РФ

На горном курорте еще продолжается зима

На горном курорте еще продолжается зима

Фото: предоставлены пресс-службой Кавказ.РФ

Команда Кавказ.РФ уже сейчас уделяет большое внимание всесезонному развитию курорта

Команда Кавказ.РФ уже сейчас уделяет большое внимание всесезонному развитию курорта

Фото: предоставлены пресс-службой Кавказ.РФ

Полноценное открытие нового курорта состоится осенью

Полноценное открытие нового курорта состоится осенью

Фото: предоставлены пресс-службой Кавказ.РФ

Первых туристов уже принимает экодеревня

Первых туристов уже принимает экодеревня

Фото: предоставлены пресс-службой Кавказ.РФ

На курорте запланировано строительство свыше 100 км горных трасс

На курорте запланировано строительство свыше 100 км горных трасс

Фото: предоставлены пресс-службой Кавказ.РФ

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Первые гости назвали «Мамисон» осетинским Церматтом

Фото: предоставлены пресс-службой Кавказ.РФ

Перед техническим запуском трассы протестировали любители горнолыжного спорта

Фото: предоставлены пресс-службой Кавказ.РФ

Канатная дорога построена за счет республиканского финансирования

Фото: предоставлены пресс-службой Кавказ.РФ

Для туристов на курорте открыты 10 км трасс

Фото: предоставлены пресс-службой Кавказ.РФ

«Мамисон» стал первым крупным горнолыжным курортом в России, построенным после ухода из страны западных компаний по поставке оборудования и технологий

Фото: предоставлены пресс-службой Кавказ.РФ

Сверху открываются живописные виды на Мамисонское ущелье

Фото: предоставлены пресс-службой Кавказ.РФ

На горном курорте еще продолжается зима

Фото: предоставлены пресс-службой Кавказ.РФ

Команда Кавказ.РФ уже сейчас уделяет большое внимание всесезонному развитию курорта

Фото: предоставлены пресс-службой Кавказ.РФ

Полноценное открытие нового курорта состоится осенью

Фото: предоставлены пресс-службой Кавказ.РФ

Первых туристов уже принимает экодеревня

Фото: предоставлены пресс-службой Кавказ.РФ

На курорте запланировано строительство свыше 100 км горных трасс

Фото: предоставлены пресс-службой Кавказ.РФ

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