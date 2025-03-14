«Мамисон» принял первых гостей

Горнолыжные блогеры, профессиональные спортсмены и другие гости Мамисонского ущелья протестировали две канатные дороги и 10 км разнообразных спусков. На территории ОЭЗ «Мамисон» зарегистрировано 10 резидентов с заявленным объемом инвестиций 16 млрд руб. Два резидента принимают первых туристов в формате экодеревни. По плану развития курорта, в перспективе здесь будет построено более 100 км трасс и 35 подъемников. Полноценное открытие курорта состоится осенью, в преддверии нового горнолыжного сезона. Однако всесезонные активности на курорте начали развивать уже сейчас. Атмосфера и первые посетители курорта — в фотогалерее «Ъ-Кавказ».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Первые гости назвали «Мамисон» осетинским Церматтом Фото: предоставлены пресс-службой Кавказ.РФ Перед техническим запуском трассы протестировали любители горнолыжного спорта Фото: предоставлены пресс-службой Кавказ.РФ Канатная дорога построена за счет республиканского финансирования Фото: предоставлены пресс-службой Кавказ.РФ Для туристов на курорте открыты 10 км трасс Фото: предоставлены пресс-службой Кавказ.РФ «Мамисон» стал первым крупным горнолыжным курортом в России, построенным после ухода из страны западных компаний по поставке оборудования и технологий Фото: предоставлены пресс-службой Кавказ.РФ Сверху открываются живописные виды на Мамисонское ущелье Фото: предоставлены пресс-службой Кавказ.РФ На горном курорте еще продолжается зима Фото: предоставлены пресс-службой Кавказ.РФ Команда Кавказ.РФ уже сейчас уделяет большое внимание всесезонному развитию курорта Фото: предоставлены пресс-службой Кавказ.РФ Полноценное открытие нового курорта состоится осенью Фото: предоставлены пресс-службой Кавказ.РФ Первых туристов уже принимает экодеревня Фото: предоставлены пресс-службой Кавказ.РФ На курорте запланировано строительство свыше 100 км горных трасс Фото: предоставлены пресс-службой Кавказ.РФ Следующая фотография 1 / 11 Первые гости назвали «Мамисон» осетинским Церматтом Фото: предоставлены пресс-службой Кавказ.РФ Перед техническим запуском трассы протестировали любители горнолыжного спорта Фото: предоставлены пресс-службой Кавказ.РФ Канатная дорога построена за счет республиканского финансирования Фото: предоставлены пресс-службой Кавказ.РФ Для туристов на курорте открыты 10 км трасс Фото: предоставлены пресс-службой Кавказ.РФ «Мамисон» стал первым крупным горнолыжным курортом в России, построенным после ухода из страны западных компаний по поставке оборудования и технологий Фото: предоставлены пресс-службой Кавказ.РФ Сверху открываются живописные виды на Мамисонское ущелье Фото: предоставлены пресс-службой Кавказ.РФ На горном курорте еще продолжается зима Фото: предоставлены пресс-службой Кавказ.РФ Команда Кавказ.РФ уже сейчас уделяет большое внимание всесезонному развитию курорта Фото: предоставлены пресс-службой Кавказ.РФ Полноценное открытие нового курорта состоится осенью Фото: предоставлены пресс-службой Кавказ.РФ Первых туристов уже принимает экодеревня Фото: предоставлены пресс-службой Кавказ.РФ На курорте запланировано строительство свыше 100 км горных трасс Фото: предоставлены пресс-службой Кавказ.РФ