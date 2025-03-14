Димитровградский элеватор модернизировали до уровня зернового хаба

В пятницу на Димитровградском элеваторе (входит в «Деметра-Холдинг») прошла церемония запуска новых перевалочных мощностей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр АПК и развития сельских территорий Ульяновской области Алексей Леушкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В торжественной церемонии приняли участие первый замминистра промышленности, инвестиций и науки Ульяновской области Алексей Царев, министр АПК и развития сельских территорий Ульяновской области Алексей Леушкин, глава Димитровграда Сергей Сандрюков и гендиректор ООО «Деметра-Холдинг» Алексей Грибанов.

Димитровградский элеватор основан в 1936 году. Ранее он принадлежал физлицам. В сентябре 2023 года ООО «Деметра Трейдинг» (Краснодар) завершило оформление сделки по одновременной покупке одновременно 100% долей Димитровградского и Чернышковского (Волгоград) элеваторов. Цена сделки не раскрывалась, по оценкам экспертов, она может составить от 2,5 до 5 млрд руб.

«Деметра-Холдинг» (ООО, Москва) — один из крупнейших в России вертикально интегрированных холдингов. Объединяет активы в области экспортной логистики и торговли зерном. Компания развивает собственную сеть элеваторов, владеет морскими зерновыми терминалами и логистической инфраструктурой. В его состав входят крупнейшие Новороссийский Зерновой Терминал (100%), Новороссийский комбинат хлебопродуктов (35,36%), Зерновой терминальный комплекс Тамань (50%). Также холдингу принадлежит доля в 99,9% в ООО «Деметра Трейдинг».

Проект был реализован за восемь месяцев. Общий объем инвестиций — 611 млн руб.

В рамках инвестпроекта на Димитровградском элеваторе построены шесть силосов (емкостей для хранения зерна) на 17,8 тыс. тонн, мощности хранения увеличены с 82,65 тыс. тонн до 100,43 тыс. тонн; построены две линии разгрузки автомобилей-зерновозов (производительность автоприема выросла в два раза — с 2,4 тыс. тонн до 4,8 тыс. тонн в сутки; мощность линии линия отгрузки зерна в вагоны увеличена в ходе модернизации с 3,5 тыс. тонн до 4,5 тыс. тонн в сутки.

Ранее, весной 2024 года, инвестор провел модернизацию железнодорожной структуры предприятия.

В компании отмечают, что «за счет проведенных мероприятий годовой объем перевалки зерновых увеличится на 67% — со 180 тыс. тонн до 300 тыс. тонн. В дальнейшем инвестор намерен увеличить объем единовременного хранения зерна еще на 14 тыс. тонн.

Министр АПК Алексей Леушкин назвал запуск новых мощностей «важным событием для АПК региона», учитывая, что «в 2022 году аграрии Ульяновской области поставили рекорд в 2,1 млн тонн и теперь уверенно держат эту планку».

Гендиректор «Деметра-Холдинга» Алексей Грибанов заявил, что если раньше элеватор осуществлял только обработку и хранение зерновых, то «теперь предприятие станет еще и перевалочным терминалом, крупнейшим в области логистическим хабом для оперативного приема грузов с автотранспорта и отгрузки на железную дорогу».

Андрей Васильев, Ульяновск