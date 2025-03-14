«Кроссоверы Soueast отличает стильный и современный дизайн»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как марка позаботилась о максимальном комфорте и безопасности будущих автовладельцев.

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О марке Soueast мы узнали в сентябре прошлого года, но это вовсе не значит, что бренд — очередной стартап из Поднебесной, которых на российском рынке мы видим немало. Нынешний год для компании юбилейный, она отмечает свое 30-летие. Ее история началась в 1995 году в городе Фучжоу на юго-востоке Китая. В 2004-м марка вышла на международный рынок и экспортировала свою продукцию более чем в четыре десятка стран. О технологичности компании говорит тот факт, что свой первый электромобиль Soueast выпустила в 2013-м, когда у многих автомобильных марок даже планов таких еще не было.

На сегодняшний день Soueast — это высокотехнологичная компания, располагающая инженерным и производственным потенциалом мирового уровня. А о высоких стандартах бренда говорит тот факт, что эксперты J.D. Power признали автомобили Soueast одними из самых надежных из числа производимых в Китае. Все эти успехи позволили компании начать в 2022 году настоящую глобальную экспансию на мировом рынке. В планах расширение присутствия до более чем 80 стран. И первой европейской страной, куда пришла Soueast, стала Россия.

Вероятно, есть смысл пояснить название бренда, потому что в нем заключена его суть. Soul — «душа», ease — «легко». Это, собственно, и есть философия марки: ease your life — «живи легко!» То есть бренд предлагает нам не просто транспортные средства, а образ жизни, синергию молодости, городского вайба и автомобиля. Когда ты не сидишь на месте, готов открывать новое, но хочешь делать это максимально комфортно, не замечая преград и расстояний, не отвлекаясь на рутину. С автомобилем, которым легко владеть, легко управлять и легко быть на связи. Soueast — это «стильный бренд для гедонистов», как его еще называют.

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На сегодняшний день марка Soueast предлагает российским покупателям две модели: флагманский кроссовер S09 и интеллектуальный городской кроссовер S07. Оба автомобиля, конечно же, индивидуальны и особенны, но есть у них и то общее, что присуще бренду в целом и что выгодно отличает их от продукции конкурентов, представленных сегодня на российском рынке. Причем это касается не только идеологии, но также техники и эстетики.

Оба кроссовера имеют в просторных салонах три ряда сидений, способных разместить семь взрослых пассажиров. К тому же кресла третьего ряда, когда они не нужны, легко прячутся в пол. Вторая важная деталь — полный привод, который, конечно же, необходим не только на бездорожье, но и в городе, где тоже бывает мокрая от дождя дорога или снегопад. В отличие от Soueast, кроссоверы других китайских марок в большинстве своем моноприводные. Третий момент — классическая автоматическая коробка передач, которой комплектуется бензиновый турбированный двигатель. Именно эта надежная, проверенная временем конструкция, плавная и четкая в работе, заслуженно считается оптимальным вариантом.

Надо сказать, что и набор опций, обеспечивающих повышенный комфорт кроссоверов Soueast, и передовые технологические решения, примененные при создании этих автомобилей, традиционно присущи моделям более высокого ценового сегмента.

И, наконец, дизайн: стильный, современный, избегающий штампов. Но при этом изящный, утонченный, не чуждый классическим художественным приемам, что неудивительно, потому что над автомобилями трудилась интернациональная команда дизайнеров, включая студию во Франкфурте-на Майне.

И не забудем про гарантию производителя на пять лет, которая добавляет еще больше уверенности в комфорте пользования автомобилем. Согласитесь, с таким набором можно действительно «жить легко», к чему нас и призывает автомобильный бренд Soueast.

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«Живи легко!» — к этому призывает нас бренд Soueast. Легко сказать, но не всегда просто сделать: мы-то знаем, что повседневные заботы сами по себе никуда не денутся, разве что кто-то возьмет их на себя. Например, интеллектуальный городской кроссовер Soueast S07, который, собственно, и задумывался для того, чтобы сделать нашу жизнь легче и веселее. S07 для тех, кто ценит стиль и окружает себя правильными вещами. У него выверенные пропорции кузова. Очень интересны дизайнерские решения со светом — это не только светодиодная оптика, но и проекция логотипа марки на асфальт, а также подсвеченный логотип на порогах и создающая настроение фоновая подсветка салона.

О комфорте можно тоже не беспокоиться. Над головой — панорамный люк, который занимает почти всю площадь крыши и открывает незабываемые виды на город. Перед глазами — два экрана одинаковой величины, удобно объединенных в единую консоль. Слух радует звук из восьми динамиков музыкальной установки Sony. Ладонь ложится на селектор автоматической трансмиссии, выполненный в виде кристалла с полированными гранями. Управлять отдельными функциями автомобиля можно с помощью голосовых команд, причем на русском языке. А о том, чтобы вы успели за день реализовать все задуманное, позаботится 190-сильный бензиновый турбомотор. Привод может быть не только передним, но и полным — нечастое сегодня предложение на рынке. За безопасностью поездки проследит арсенал из 10 интеллектуальных систем помощи водителю.

«Легко владеть, легко управлять, легко быть на связи» — к этому списку жизненных ценностей марки Soueast от себя добавим, что в марте этот кроссовер можно будет еще и «легко купить». Для клиентов разработана комплексная программа поддержки, позволяющая приобрести автомобили на особых условиях. Подробности можно узнать на сайте компании, в ее социальных сетях, а также в официальных дилерских центрах Soueast, которых сегодня работает уже свыше полусотни по всей России.

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Технологии сегодня развиваются стремительно. Вроде бы еще совсем недавно фантастикой казалась возможность общаться с автомобилем уважаемой европейской марки «голосом». Правда, понимал автомобиль не все, а лишь полторы сотни хорошо артикулированных слов, к руководству пользователя прилагался специальный словарь. И вот мы едем по городу на кроссовере Soueast S09, и он не только понимает нас с полуслова, но и способен определить, с какого кресла к нему обращаются. Собственно, индивидуальный подход в готовности создать максимум комфорта — это философия марки — «живи легко!»

Надо сказать, что с Soueast S09 ты живешь не только легко, но и красиво. У кроссовера выразительная решетка радиатора со светодиодной полосой ходовых огней, светодиодная оптика, панорамная крыша и стильные 20-дюймовые колеса. Автомобиль не только выглядит солидно, он такой и есть. В салоне три ряда сидений, причем это не маркетинг, а действительно комфортные семь мест, затянутых в натуральную кожу. Впереди вентиляция сидений, у водителя кресло регулируется по восьми направлениям. Не обделены и остальные пассажиры, не только в плане комфорта, но и в вопросе размещения вещей, которые необходимо взять с собой. Помимо вместительного багажника, система хранения в салоне насчитывает 41 отсек.

Кстати, еще о цифрах. Селектор управления трансмиссией выполнен в виде кристалла со 176 полированными гранями. В Soueast S09 Premium этот «кристалл» управляет классической автоматической коробкой, работающей в паре с двухлитровым бензиновым двигателем. А еще в топ-версии есть полный привод — нечастое сегодня предложение даже в премиальном сегменте. Едет кроссовер плавно, отличная шумоизоляция не пускает в салон звуки города, а климатическая система оборудована фильтром, эффективно очищающим поступающий в салон воздух.

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Если верить статистике, на российском автомобильном рынке сегодня представлены свыше полусотни брендов из Китая, разобраться в этом многообразии подчас непросто. Марка Soueast известна на мировых рынках уже 30 лет, у нас она появилась в конце прошлого года, но, в отличие от многих, сразу и четко артикулировала свою миссию. Цель Soueast — предложить покупателям продукт, способный органично стать частью их жизни. Его выбирают активные молодые люди, с заботой относящиеся к себе. «Живи легко» — именно таков девиз марки — это не просто слова. Soueast стремится создать стильный бренд для стильной молодой городской аудитории.

Прежде всего кроссоверы Soueast отличает стильный и современный дизайн. Все же приобретение автомобиля для многих из нас — это не только рациональный, но и эмоциональный поступок, и, как он выглядит, очень важно. Уже в базовых версиях кроссоверы доступны в семиместных версиях. Еще одна важная отличительная черта — наличие версий с полным приводом и классической автоматической коробкой. Наконец, комфорт, многие составляющие которого встречаются обычно на автомобилях более высокого ценового сегмента. Разумеется, автомобили Soueast оснащены всеми необходимыми в наших условиях «теплыми» опциями. Заводская гарантия предполагает пять лет обслуживания. А еще для российских клиентов предусмотрены беспрецедентные для нашего рынка условия покупки — очень интересная клиентская программа действует в марте.

На сегодняшний день марка представлена на российском рынке флагманским кроссовером Soueast S09, а также интеллектуальным городским кроссовером Soueast S07. В обозримом будущем бренд, изучая региональные особенности и предпочтения покупателей, расширит модельный ряд, основными характеристиками которого все так же будут яркий динамичный дизайн и интеллектуальные технологии, ориентированные на максимальный комфорт и безопасность, то есть все те черты, к которым нас уже приучили кроссоверы марки.

Дмитрий Гронский