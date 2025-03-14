В Екатеринбурге показали отреставрированный дом городского головы Симанова

В Екатеринбурге завершилась реставрация дома городского головы Симанова на ул. Попова, 4. Инвестиции в здание составили более 315 млн руб. Глава города Алексей Орлов отметил, что эта сумма сопоставима с финансированием восстановления объектов культурного наследия из городского бюджета за два года.

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Восстановлением здания занималась компания «Деловой дом на Архиерейской», в ходе работ были восстановлены эклектичные элементы на фасаде, в том числе небольшие фигурки ангелочков Путти, которые являются характерной чертой Екатеринбурга. Центральная лестница дома была построена уже в советский период, но, тем не менее, вписалась в отреставрированный интерьер. До восстановления дом находился в полуразрушенном состоянии, в некоторых местах не хватало фрагментов пола, дом не отапливался в течение 30 лет.

Назначение здания пока не определено. Инвестор проекта Алексей Бобров предположил, что в нем могут разместить здание банка, офис федеральной компании или представительство иностранного государства. Для определения будущего назначения восстановленных памятников компания «Деловой дом на Архиерейской» запустит сайт «Живое наследие», на котором жители города смогут определить наполнение этих зданий. Участники конкурса разработают идеи для будущего наполнения памятников, в том числе дома городского головы Симанова, до 31 июля идеи оценят эксперты конкурса, а затем пройдет их очная презентация.

Напомним, компания «Деловой дом на Архиерейской» выкупила дом городского головы Симанова у мэрии Екатеринбурга в ноябре 2021 года за 79 млн руб. Тогда высказывали идею о том, чтобы оборудовать во внутреннем дворе здания «общественно-культурное пространство». На реставрацию здания изначально планировали потратить 80 млн руб. В ходе реконструкции строители усилили и утеплили полы. Реконструкцию внутренней части планируют завершить, когда у здания появится долгосрочный арендатор.

Анна Капустина