Новым аудитором Счетной палаты стал Андрей Крусткалн

Совет федерации (СФ) единогласно принял решение о назначении Андрея Крусткална на должность аудитора Счетной палаты России. Кандидатуру господина Крусткална предложил президент Владимир Путин.

Андрей Крусткалн сменил Олега Савельева, который был назначен на должность заместителя министра обороны—руководителя аппарата министра обороны. Ранее господин Крусткалн занимал пост начальника инспекции департамента аппарата Счетной палаты.

«Он профессиональный человек, способный усилить работу Счетной палаты в отношении силовых структур. Как нам при обсуждении сказали, он будет заниматься вопросами аудита, эффективного использования финансовых ресурсов с точки зрения силовых структур. Это МВД, ФСБ, Минобороны»,— заявил журналистам глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко (цитата по ТАСС).

Согласно закону «О Счетной палате РФ», СФ и Госдума назначают по шесть аудиторов на шесть лет по представлению президента. Одно и то же лицо не может занимать должность аудитора более двух сроков подряд.