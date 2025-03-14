С мэрии Уфы взыскали около 1 млрд рублей за имущество МУЭТ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд взыскал с администрации Уфы 983,8 млн руб. компенсации за социально-значимое имущество МУП «Управление электротранспорта» (МУЭТ). Деньги должны перейти в конкурсную массу банкрота.

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Под социально-значимым имуществом подразумеваются трамвайные и троллейбусные депо на улицах Хадии Давлетшина, Адмирала Макарова, Вологодской и проспекте Октября, подвижный состав, автотранспорт, контактная сеть, здания и другие сооружения и объекты. С 2023 года мэрия добивается передачи имущества себе для организации пассажирских перевозок под ведением МУП «Управление инфраструктурой транспорта».

Федеральная налоговая служба, один из кредиторов МУЭТ (общая сумма требований составляет около 350 млн руб.), требовала с городских властей компенсировать 4,2 млрд руб. стоимости имущества.

В сентябре 2024 года арбитражный суд Башкирии отказал в удовлетворении заявлений мэрии и ФНС.

В конце 2024 года стоимость объектов была оценена в 1,9 млрд руб. (с учетом понижающих коэффициентов).

В отношении МУЭТ в 2017 году введено наблюдение, в 2018 году — внешнее управление. В 2020 году предприятие было признано банкротом, началось конкурсное производство. Общая кредиторская задолженность предприятия составляет около 350 млн руб.

Идэль Гумеров