Спор администрации Чердыни и Росприроднадзора дошел до Верховного суда

Коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ рассмотрит кассационную жалобу Западно-Уральского управления Росприроднадзора к администрации Чердынского городского округа. Надзорный орган пытается взыскать с муниципалитета более 692 тыс. руб. в счет компенсации вреда, причиненного почвам. Еще в 2022 году Росприроднадзор обнаружил разлив нефти в районе поселка Ныроб площадью 35 кв. м. Глубина химического загрязнения почвы составила 20 см. Западно-Уральское управление предложило администрации муниципалитета добровольно возместить ущерб, поскольку загрязненная земля расположена на территории Чердынского городского округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Муниципалитет в ответ указал, что не причастен к загрязнению, поэтому никаких компенсаций производить не должен. Росприроднадзор обратился в Арбитражный суд Пермского края с иском о взыскании средств с администрации. Первая, апелляционная инстанция, а также Арбитражный суд Уральского округа в удовлетворении требований отказали. Как отмечается в решениях, в материалах дела отсутствуют доказательства, которые позволяют определить виновное в загрязнении лицо и источник образования загрязняющих веществ.

Не согласившись с их выводами, Западно-Уральское управление обратилось в Верховный суд. Как следует из материалов дела, заявитель считает, что закон возлагает на органы местного самоуправления обязанности по устранению вреда, причиненным объектам, и ликвидацию загрязнения на территории муниципальных образований. Уставом Чердынского округа определено, что она занимается в том числе и защитой окружающей среды. Жалоба Росприроднадзора будет рассмотрена 15 апреля.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров считает, что у надзорного органа мало шансов на успех. Он отмечает, что администрация не является собственником участка, а ее полномочия ограничены организацией мероприятий по охране среды, а не ликвидацией последствий действий третьих лиц. Кроме того, ответственность за нанесенный таким землям вред прямо не налагается на органы МСУ. К тому же у Росприроднадзора нет доказательств, что муниципалитет знал о загрязнении. «Если Верховный суд поддержит заявителя, это переложит финансовую нагрузку за действия неизвестных лиц на муниципальные бюджеты и создаст противоречие с принципом “загрязнитель платит”»,— убежден эксперт.