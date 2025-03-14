До суда дошло дело о коррупции в белгородском фонде реформирования ЖКХ

Прокуратура Белгородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о коррупции в местном Фонде содействия реформированию ЖКХ. Как сообщили в ведомстве, его передадут на рассмотрение в Октябрьский райсуд областного центра.

На скамье подсудимых окажутся бывшие сотрудники фонда Андрей Внуков и Юлия Овчарова и заместители генерального директора ООО «Центр экологической безопасности» Даниил Медведев и Кирилл Попов. Они обвиняются во взятках и коммерческом подкупе (ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 8 ст. 204 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). По версии Следственного комитета, с ноября 2019 года по июль 2022 года они получили от директора коммерческой организации через посредников денежные средства и услуги имущественного характера на сумму свыше 35 млн руб. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о руководителе ООО «Активгрупп» Валентине Храмовой. Как считает следствие, деньги она передавала за подписание чиновниками актов выполненных работ по агентским договорам и их оплату.

Уголовное дело против бывших сотрудников фонда возбудили летом 2023 года. В ходе следствия на имущество обвиняемых общей стоимостью более 37 млн руб. былналожен арест. В ноябре того же года следствие заочно обвинило во взятке бывшего директора фонда и экс-главу регионального оператора по обращению с отходами Леонида Белоковаленко. Он уехал из России.

Сергей Толмачев