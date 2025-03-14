Две школы и шесть детсадов в Уфе не работают после остановки котельной

Лицей №94 и школу №108 в Уфе перевели на дистанционное обучение после произошедшей накануне вечером остановки котельной «до полного восстановления тепла». Как сообщил глава городской администрации Ратмир Мавлиев, воспитанникам шести детских садов (№105, 249, 62, 326, 277 и 251) предложили посетить другие дошкольные учреждения (№235, 244 и 249/2).

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«Работники МУП УИС завершили работы по восстановлению работы котельной №27 — она функционирует в рабочем режиме. Все дома, социальные объекты в Кировском и Советском районах, в том числе школы и детсады, подключены к отоплению»,— заверил сити-менеджер, попросив «с пониманием отнестись» к тому, что температура в помещениях нормализуется на сразу.

Как сообщал «Ъ-Уфа», авария в котельной произошла вчера вечером в результате неустановленного «технологического повреждения». Без отопления остались более 350 многоквартирных домов и соцучреждений.

Наталья Балыкова