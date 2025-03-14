На юге Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5.1

14 марта в 16:11 по местному времени у берегов Камчатки зарегистрировано землетрясение магнитудой 5.1, сообщил Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По предварительным данным, эпицентр сейсмособытия находился в 94 км от Петропавловска—Камчатского в Авачинском заливе. Очаг залегал на глубине 42,8 км под морским дном.

В столице региона и других населенных пунктах на юге полуострова подземные толчки ощущались с силой до трех баллов.

Гузель Латыпова, Петропавловс—Камчатский