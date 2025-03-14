В аэропорту Денвера загорелся пассажирский самолет American Airlines

Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines загорелся в аэропорту Денвера (штат Колорадо, США). Инцидент произошел на стоянке вблизи здания аэропорта, передает Fox News. На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, как из лайнера валит черный дым.

Авиакомпания American Airlines заявила, что 172 пассажира и шесть членов экипажа эвакуированы из самолета и доставлены в здание аэропорта. Согласно сообщению компании, после благополучной посадки в аэропорту Денвера у рейса 1006 возникла проблема с двигателем.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что двигатель самолета American Airlines загорелся после того, как лайнер отклонился от курса для посадки в Денвере. Пассажирам пришлось эвакуироваться с помощью надувной горки.

Самолет Boeing 737-800 следовал рейсом 1006 из Колорадо-Спрингс в Денвер. Около 17:15 по местному времени лайнер отклонился от запланированного маршрута в Денвер. FAA заявило, что экипаж сообщал о «вибрации двигателя». Ведомство начало расследование инцидента.