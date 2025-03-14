В Приморье китаец получил срок за сбор грибов

Пограничный районный суд Приморского края признал 52-летнего гражданина КНР виновным в незаконном сборе и хранении грибов, занесенных в Красную книгу РФ (ч.1 ст. 260.1 УК РФ), покушении на незаконное перемещении этих грибов через границу (ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 226 УК РФ), а также в незаконном пересечении госграницы РФ (ч.2 ст. 322 УК РФ). В качестве наказания ему назначено три года и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщила прокуратура Приморья, в сентябре 2024 года года китаец самостоятельно незаконно пересек российскую границу. При этом, указало ведомство, гражданин Китая знал, что ему наложен запрет на въезд в страну, поскольку он имеет судимость «за ранее совершенное особо тяжкое преступление против жизни».

В России гражданин КНР собрал более 250 сосновых грибов, относящихся к роду «Рядовка мацутакэ», но был задержан сотрудниками погрануправления УФСБ РФ по Приморью. Изъятые у китайца грибы обращены в собственность РФ, уточняет надзорное ведомство.

Алексей Чернышев, Владивосток