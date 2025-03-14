Из свежей почты

Олег Чернецов, 12 лет, детский церебральный паралич, задержка развития, требуется лечение. 213 447 руб.

Внимание! Цена лечения 251 447 руб. Телезрители ГТРК «Волгоград-ТРВ» соберут 38 тыс. руб.

Олег — внук моего мужа, родная мама от ребенка отказалась. Когда мы забрали Олежку из больницы, он был очень слаб, вскоре начались судороги. Их удалось купировать, но малыш почти не развивался. Ему диагностировали детский церебральный паралич. Благодаря Русфонду мы начали лечение в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва). Олег научился сидеть, стоять у опоры, ползать с помощью рук. Он еще не ходит и не говорит, но уже произносит слоги, учится на дому. Судорог нет, но эпиактивность мозга сохраняется. Сейчас нас вновь ждут в ИМТ, но без вашей поддержки с оплатой курса лечения нам не справиться. Надежда Плетнева, Волгоградская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Олегу необходимо провести коррекцию противосудорожной терапии, продолжить восстановительное лечение, направленное на восполнение отсутствующих двигательных навыков и развитие речи».

Тимур Брантов, 10 лет, двусторонняя расщелина альвеолярного отростка, недоразвитие верхней челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 166 900 руб.

Внимание! Цена лечения 339 900 руб. ООО «Институт исходный код» внесло 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Адыгея» соберут 23 тыс. руб.

Тимур родился с расщелиной верхней губы, нёба и альвеолярного отростка. Перенес две операции — расщелины губы и нёба устранили. Сейчас из-за сужения верхней челюсти зубы растут криво, прикус нарушен. Предстоит операция — костная пластика альвеолярного отростка, но ее не провести без сложной ортодонтической подготовки. Мы уже начали лечение, но средств на его продолжение нет. Анжела Брантова, Адыгея

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Тимуру надо продолжить ортодонтическое лечение. Полная брекет-система позволит расширить верхний зубной ряд, а съемные аппараты с функциональными элементами — нормализовать функции языка на нижнем зубном ряду».

Тимоша Тельнов, 2 месяца, врожденная двусторонняя косолапость, требуется лечение по методу Понсети. 158 620 руб.

Сын родился с деформированными ногами: стопы у него подвернуты внутрь и согнуты. Тимоше готовы помочь врачи ярославской клиники «Константа», умеющие лечить косолапость по методу Понсети. Он предполагает этапные гипсования и операцию по рассечению пяточного сухожилия. Лечение надо начать как можно раньше, пока стопы пластичны. Но оно дорогое, а мы молодая семья, работает только муж, я студентка медколледжа. Доходы у нас очень скромные, сбережений нет. Альбина Тельнова, Белгородская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «У Тимоши врожденная двусторонняя косолапость. Мы планируем лечение по методу Понсети — этапные гипсования стоп и малотравматичную операцию. Лечение позволит вывести стопы в правильное положение, мальчик вовремя сделает первые шаги, не будет ограничен в движениях».

Амир Халилов, 14 лет, состояние после трансплантации почки, требуется обследование и лечение. 172 452 руб.

Внимание! Цена обследования и лечения 253 452 руб. ООО «Институт исходный код» внесло 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Мордовия» соберут 31 тыс. руб.

В пять лет у сына выявили хроническую почечную недостаточность, через три года почки полностью отказали. Амиру сделали пересадку почки, его состояние стабилизировалось. Но в 2024 году началось отторжение трансплантата. Мы обратились к врачам, проводившим трансплантацию, им удалось остановить отторжение. Сейчас сыну необходимо контрольное обследование, биопсия и продолжение лечения. Это дорого, возможностей для оплаты у нас нет. Надия Халилова, Мордовия

Главный врач детского медицинского центра «Тигренок» Надежда Раппопорт (Москва): «С отторжением трансплантата у Амира мы справились, снизив дозировку иммуносупрессивного препарата. Дальнейшее снижение нужно проводить под контролем биопсии. Для оценки состояния мальчику требуется регулярное обследование по индивидуальному плану».

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