Аэропорт Саратова приостановил работу

Аэропорт Саратова «Гагарин» временно не принимает и не отправляет авиарейсы, сообщила пресс-служба Росавиации. Ограничения введены с 22:30 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ранее сообщал, что в регионе действует угроза атаки беспилотников. По его словам, локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность.

По информации Минобороны, дежурные средства ПВО сбили четыре беспилотника в период с 21:30 до 22:30 мск. Три дрона были уничтожены над Воронежской областью и один — над Белгородской.

Сегодня утром, 13 марта, в аэропортах Саратова, Пензы и Волгограда вводились ограничения на прием и отправку рейсов. Спустя несколько часов ограничения были сняты. Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. По этой же причине ограничения также вводились в трех аэропортах в ночь на 13 марта.