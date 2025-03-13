МВД: мошенники стали писать своим жертвам с сообщениями о смерти их знакомых

В мессенджере Telegram мошенники стали рассылать сообщения о смерти знакомых своих собеседников. К этим посланиям злоумышленники прикрепляют APK-файлы (формат исполняемых приложений для Android), которые устанавливают вредоносное программное обеспечение на устройство. О новом способе обманывать своих жертв сообщила пресс-служба управления по борьбе с киберпреступностью.

«Мошенники всегда стараются давить на эмоции... Будьте осторожны, спокойны и проверяйте любую поступающую информацию»,— сообщили в ведомстве. APK-файлы с вирусами скрываются под видом фотографий этих самых знакомых.

На прошлой неделе полиция рассказала о том, что мошенники начали звонить от имени «Почты России».

Депутаты Госдумы планируют рассмотреть пакет поправок для борьбы с кибермошенничеством. Поправками предлагается ввести маркировку интернет-звонков, создать информационную антифрод-платформу, а также запретить банкам пользоваться иностранными мессенджерами для общения со своими клиентами.

Подробнее — в материале «Ъ» «Киберзащиту систематизировали».