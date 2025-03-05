Полиция предупредила о мошенническом боте от имени «Почты России»

Мошенники начали звонить россиянам от имени «Почты России». Злоумышленники убеждают собеседников перейти в Telegram-бот, с помощью которого они похищают данные для доступа к аккаунту «Госуслуг». О новом способе мошенничества рассказали в МВД.

«Бот в ТГ обещает помочь найти вашу посылку, но на деле поможет украсть ваши деньги... Его цель одна — в автоматическом режиме заполучить доступ к аккаунту. Данные для авторизации, внесенные в предложенную форму, будут переданы злоумышленникам и дадут возможность развивать схему дальше»,— пишет пресс-служба управления по борьбе с киберпреступностью.

Полиция советует при общении с незнакомцами перепроверять все входящие сообщения по «официальным каналам», а также применять принцип «нулевого доверия» к любой информации, которая побуждает к каким-либо действиям.

Депутаты Госдумы собираются рассмотреть пакет поправок для борьбы с кибермошенничеством. Правительство планирует ввести обязательную маркировку интернет-звонков, создать информационную антифрод-платформу, а также запретить банкам пользоваться иностранными мессенджерами для общения с клиентами.

Подробнее — в материале «Ъ» «Киберзащиту систематизировали».