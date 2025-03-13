Креативный директор Balenciaga Гвасалия ушел в Gucci

Демна Гвасалия назначен креативным директором модного дома Gucci, сказано на сайте французского люксового холдинга Kering. До этого господин Гвасалия десять лет занимал эту же должность в Balenciaga. В новом статусе он начнет работать с июля. Кто займет прежнее место господина Гвасалии, не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Демна Гвасалия

Фото: Neil Hall / Reuters Демна Гвасалия

Фото: Neil Hall / Reuters

«Я всегда восхищался творческим подходом Демны, который является одновременно уникальным и мощным. Его способность чтить знаковое наследие бренда, принимая при этом современную чувствительность, является исключительной. С укрепленными основами Gucci в качестве трамплина Демна поведет дом к обновленному модному авторитету и непреходящей культурной значимости»,— прокомментировал назначение гендиректор Gucci Стефано Кантино.

Французская группа компаний Kering основана бизнесменом Франсуа Пино в 1962 году и изначально специализировалась на торговле древесиной. В 1999 году руководство Kering приобрело контрольный пакет акций Gucci, перейдя в модную индустрию. Помимо Gucci и Balenciaga сейчас в Kering входят Yves Saint Laurent, McQueen, Brioni и Bottega Veneta.

После присоединения к Balenciaga в 2015 году Демна Гвасалия трансформировал бренд из нишевого люкс-сегмента в один из самых провокационных модных домов мирового значения.