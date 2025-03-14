На техосмотре недокрутили гайки

Генпрокуратура, проверив работу пунктов техосмотра по всей стране, пришла к неутешительным выводам. «Уровень оказания услуг» по ТО остается неудовлетворительным, заявили “Ъ” в надзорном ведомстве. Операторы техосмотра допускают «злоупотребления и задержки» при проведении проверок транспортных средств. Участники рынка с такой оценкой не согласны: они считают, что большинство выявленных нарушений были мелкими, а сами прокуроры подходили к проверкам порой «формально».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В ноябре 2024 года генпрокурор Игорь Краснов по итогам визита в Челябинск поручил провести проверки пунктов ТО по всей стране. В ходе приема граждан к господину Краснову обратился один из операторов техосмотра, пожаловавшись на «ненадлежащую» организацию проверки автобусов сотрудниками регионального УГИБДД. «Это не разовая ситуация, необходимо дать уголовно-правовую оценку»,— заявил Игорь Краснов.

В итоге оценку дали работе самих пунктов техосмотра: в течение нескольких месяцев региональные прокуратуры отчитывались о проведенной работе. Прокуратура Павловского района Краснодарского края сообщила, что выявила факты оформления диагностической карты (оформляется по итогам ТО) при отсутствии поверки «приборов диагностирования транспортных средств». Прокуратура Карасунского района Краснодара рассказывала о том, что обнаружила пункты ТО, где вообще не использовалось обязательное оборудование, в том числе приборы для изменения люфта в рулевом управлении, проверки света фар, тормозной системы и т. д. В Тульской области надзорное ведомство нашло пункт, где не было обязательных разделительных линий, которыми обозначается направление движения транспортных средств (в результате машины могли упасть в яму).

С 2021 года физлица—владельцы легкового автотранспорта обязаны проходить ТО только при перерегистрации автомобиля старше четырех лет и при внесении изменений в конструкцию транспортного средства. В 2024 году было оформлено более 5,6 млн техосмотров легковых авто. По данным на 13 марта, в России действовало 3,88 тыс. пунктов ТО.

“Ъ” направил запрос в Генпрокуратуру, попросив подвести итог проверок. «Результаты надзорных мероприятий свидетельствуют о том, что, несмотря на принимаемые заинтересованными органами власти меры, уровень оказания гражданам и предпринимателям услуг по техническому осмотру остается неудовлетворительным,— заявили “Ъ” в пресс-службе надзорного ведомства.— В регионах специализированными организациями не всегда надлежащим образом организуется проведение техосмотра. Не во всех субъектах РФ создана необходимая нормативная правовая база. Операторами допускаются злоупотребления и задержки при осуществлении ТО, сотрудниками Госавтоинспекции систематически нарушается график техосмотра автобусов, что в конечном счете отражается на качестве оказываемых населению услуг». Сколько всего проведено проверок и сколько выявлено нарушений, в ведомстве не сообщили.

Подобная «комплексная» проверка отрасли одновременно во всех субъектах проводится впервые, говорит директор по защите активов Российского союза автостраховщиков (РСА, занимается аккредитацией операторов ТО) Сергей Ефремов. Он напоминает, что сейчас действует мораторий на проверку бизнеса (в том числе операторов), такое право есть только у прокуроров. «Проверка позволила оценить техосмотр независимым взглядом,— говорит господин Ефремов. — Конечно, существуют проблемы в отрасли. В первую очередь с качеством представления услуги ТО, состоянием производственно-технической базы пунктов, квалификацией и подготовкой экспертов».

Оценка Генпрокуратуры слишком мягкая, уверен глава союза «Техэксперт» Сергей Зайцев. Он напоминает, что на рынке по-прежнему большое количество фирм, оформленных как операторы ТО, которые по факту торгуют диагностическими картами, не проводя фактических проверок.

Господин Зайцев рассказал “Ъ”, что лично участвовал в одной из прокурорских проверок в Санкт-Петербурге. «Тормозной стенд чем-то накрыт, неизвестно, когда включался последний раз,— рассказывает он.— Вместо технического эксперта какой-то студент сидит. Позвали директора, попросили показать данные о проведенных ТО, он не смог». Важно, чтобы по итогам проверок компании-нарушители лишались аккредитации (этим должен заниматься РСА), а это происходит далеко не всегда, отмечает Сергей Зайцев. Он также говорит, что прокуроры не всегда погружены во все технические нюансы работы пунктов ТО, в результате эффективность проверок невысока и по-настоящему серьезные нарушения не выявляются.

«Мы кропотливо отслеживали, как проходила проверка, и основная масса претензий была достаточно формальна»,— говорит глава «Союза операторов техосмотра» Максим Бурдюгов. По его словам, в ряде случаев прокуроры требовали от операторов заключения договоров с физлицами на оказание услуг: «Но такие договоры и не нужны, это прописано в законодательстве. Операторы ТО действуют в рамках публичного договора, оферта размещается на информационных стендах. В некоторых случаях нам приходилось это объяснять сотрудникам прокуратур». Нарушения самого порядка проведения ТО выявлены в «незначительном количестве», отмечает Максим Бурдюгов: «Нельзя на этом основании говорить, что система ТО работает неудовлетворительно».

Иван Буранов