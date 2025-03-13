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На Ярославскую область надвигается сильный ветер

В Ярославской области 14 марта ожидается усиление ветра. Об этом сообщает областное ГУ МЧС.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Ветер поднимется ночью, его порывы будут достигать 15 метров в секунду. Днем 14 марта он усилится — 16-21 метр в секунду, и сохранится до конца суток. В связи с ухудшением погодных условий МЧС рекомендует значительно снижать скорость, управляя машиной, парковать автомобили подальше от деревьев, пешеходам обходить шаткие конструкции.

Алла Чижова