Прокуратура заставила власти Тутаева сделать освещение у школы

В Тутаеве на улице Терешковой восстановлено уличное освещение после представления прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Прокуратура провела проверку и выяснила, что на улице часть опор освещения стояла без плафонов и ламп, а имеющиеся лампы были в неисправном состоянии. Вместе с тем рядом находятся детский сад, школа и детская школа искусств, которые посещают 1,3 тыс. детей. Кроме того, на указанной территории дорога находится в неудовлетворительном состоянии, требуется установка светофора.

«По результатам проверки межрайонная прокуратура внесла представление об устранении нарушений главе муниципального района. В рамках его рассмотрения уличное освещение восстановлено в кратчайшие сроки»,— сообщили в прокуратуре. Устранение остальных нарушений в ведомстве взяли на контроль.

Алла Чижова