«Контур» очертил Останкино

Аналитический сервис «Контур.Фокус» из-за расширения штата сотрудников в апреле этого года переедет в новый офис в московском комплексе «Останкино Бизнес Парк». Компании ежегодно придется платить за аренду 100–119 млн руб., к тому же она уже могла вложить 340 млн руб. в отделку помещений. Сегодня найти свободные площади в качественных бизнес-центрах в сложившихся офисных кластерах Москвы сложно, поэтому компании вынуждены снимать помещения в тех районах, где деловая инфраструктура только развивается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О том, что 3,4 тыс. кв. м офисных площадей в комплексе «Останкино Бизнес Парк» займет сервис «Контур.Фокус», рассказал собеседник “Ъ” на рынке недвижимости. В компании подтвердили факт сделки. В ГК Pioneer, выступавшей застройщиком объекта, от комментариев отказались. Комплекс располагается на северо-востоке Москвы недалеко от станции метро «Бутырская» и состоит из шести 12-этажных корпусов общей площадью 133,5 тыс. кв. м.

По данным руководителя департамента офисной недвижимости консалтинговой компании CMWP Натальи Никитиной, «Контур.Фокус» арендует площади в «Останкино Бизнес Парке» у частного инвестора, который приобрел офисные блоки у Pioneer.

Директор по аренде департамента офисной недвижимости консалтинговой компании Nikoliers Виктория Гусева оценивает ежегодные платежи за аренду 3,4 тыс. кв. м офисов в районе Останкино в 100 млн руб., руководитель офисного департамента Invest7 Ксения Харкевич — в 102–119 млн руб.

Директор московского макрорегионального центра «СКБ Контур» (владелец «Контур.Фокуса») Кирилл Синицын рассказал “Ъ”, что переезд в новый офис связан с расширением штата сотрудников в столичном подразделении. Сейчас головной офис компании, чья выручка в 2023 году, по собственным данным, выросла на 24%, до 32,6 млрд руб., находится в Екатеринбурге. Сотрудники московского подразделения сейчас размещаются в бизнес-центре «Новосущевский» на Сущевском Валу.

При выборе офиса рассматривались варианты без отделки, поскольку компания планировала полноценный ремонт под свои нужды, добавляет Кирилл Синицын. В этом случае компании потребовалось дополнительно вложить в ремонт помещений примерно 340 млн руб., подсчитал партнер консалтинговой компании Ricci Дмитрий Жидков.

Сегодня из-за дефицита качественных офисных площадей в востребованных локациях компании все чаще рассматривают объекты в зонах, где деловая инфраструктура только развивается, таких как, например, район Останкино, отмечает партнер консалтинговой компании NF Group Мария Зимина. Доля свободных площадей в офисах в целом по Москве в марте 2025 года снизилась на 2,8 процентного пункта год к году, до 4,6%, подсчитала руководитель департамента по работе с офисными помещениями консалтинговой компании IBC Real Estate Екатерина Белова.

Решение «Контур.Фокуса» арендовать, а не приобрести офисные пространства может быть продиктовано желанием компании сохранить средства на развитие бизнеса, отмечает гендиректор консалтинговой компании Remain Дмитрий Клапша. Покупка офиса требует крупных финансовых вложений, в то время как аренда предполагает гибкость в распределении бюджета, а также позволяет расширить или сократить площадь в упрощенном порядке, поясняет Виктория Гусева.

София Мешкова