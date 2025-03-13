В Ярославле назвали сроки реконструкции трамвая

В Ярославле реконструкция трамвайной инфраструктуры может завершиться в начале 2027 года. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев на пресс-конференции 13 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Группа Мовиста» Фото: «Группа Мовиста»

Напомним, концессия заключена на 20 лет. В этот срок включены работы по замене путей, обновлению путепроводов, строительству депо и т.д., а также эксплуатационный период. Первоначально планировалось завершить строительные работы в 2025 году. К настоящему моменту выполнен один этап работ, в связи с этим сроки сдвигаются.

«Сроки сдвигаются по многим причинам. Во-первых, стоимости серьезно выросли. Во-вторых, были сложности с поставками комплектующих из-за санкций. Основной объем работ — это 25-26 год. Я думаю, что в начале 27-го года все будет сделано на 100%. Но работа будет идти этапами, и этапами будет открываться трамвайное движение»,— прокомментировал господин Евраев.

Алла Чижова