Собянин показал, какой проект Большого Московского цирка выбрали горожане

Столичный мэр Сергей Собянин опубликовал результаты голосования горожан на тему реконструкции Большого Московского цирка. Согласно им, 29% взрослых и 42% детей поддержали визуальную концепцию архитектурного бюро АПЕКС.

«Именно она ляжет в основу разработки градостроительной и проектной документации, к которой мы приступаем в настоящее время»,— написал мэр в своем блоге.

Первый проект реконструкции цирка Сергей Собянин опубликовал 31 января. Тогда предполагалось, что цирк останется на прежнем месте — на проспекте Вернадского, 7. Новое здание планировали оформить в виде шатра и вытянутого вспомогательного корпуса, соединенных переходом. Такая концепция вызвала критику в соцсетях. 3 марта в столичной мэрии сообщили, что цирк будет построен на новом месте — в Мневниковской пойме на северо-западе Москвы. Это решение власти столицы приняли с учетом мнения жителей, специалистов и руководства цирка, пояснял господин Собянин.

Подробнее — в материале «Ъ» «Арена меняет прописку».

Полина Мотызлевская