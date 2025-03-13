Прокурор Чувашской Республики Эдуард Гиматов утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего вице-премьера Павла Данилова. Материалы уголовного дела переданы в Ленинский районный суд Чебоксар для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дело экс-вице-премьера Чувашии Павла Данилова направлено в суд

Фото: https: / t.me / paveldanilov_official Дело экс-вице-премьера Чувашии Павла Данилова направлено в суд

Фото: https: / t.me / paveldanilov_official

Ранее сообщалось, что в Чувашии завершено расследование дела бывшего вице-премьера Павла Данилова и экс-главы Ипотечной корпорации республики Алексея Антонова.

Согласно версии следствия, с августа 2022 года по март 2024 года Данилов получил взятки на сумму 50,5 млн руб. от представителя двух коммерческих организаций. Деньги передавались как лично, так и через посредника — Алексея Антонова.

Артём Дергунов