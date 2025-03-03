В Чувашии завершили расследование о взятках бывшего вице-премьера на 50,5 млн рублей

В Чувашии завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-премьера республики Павла Данилова и экс-руководителя Ипотечной корпорации республики Алексея Антонова. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Чувашской Республике.

По версии следствия, с августа 2022 года по март 2024 года Павел Данилов получал лично и через посредника Алексея Антонова взятки на общую сумму 50,5 млн руб. от представителя двух коммерческих организаций — ООО «КСК» и ООО «Поволжская СК» — за способствование заключению государственных контрактов с организациями, подведомственными и подконтрольными Минстрою Чувашии.

Кроме того, Алексей Антонов занимал должность генерального директора фирмы, которая строила многоквартирный жилой дом в поселке Урмары. Обвиняемый знал о выявленных в ходе строительства нарушениях, препятствующих завершению объекта, но все равно дал указание продолжить строительные работы. В результате здание нельзя ввести в эксплуатацию, поскольку оно непригодно для проживания. Ряд квартир на объекте предназначался для переселения граждан из аварийного жилья и предоставления детям-сиротам.

Павлу Данилову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), Алексею Антонову — ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Алексей Антонов полностью признал свою вину и дал показания, изобличающие себя и Павла Данилова в инкриминируемых деяниях. В ходе следствия прокуратура Чувашии и обвиняемый заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Алексей Антонов заключил контракт с Минобороны РФ о прохождении военной службы в зоне СВО. Ходатайство о приостановлении предварительного следствия в отношении Антонова удовлетворено.

В удовлетворении аналогичного ходатайства в отношении Павла Данилова отказано, поскольку он не признал свою вину в получении взятки в особо крупном размере. Уголовное дело направят в прокуратуру Чувашии для утверждения обвинительного заключения. Будет решаться вопрос о направлении дела в суд.

Диана Соловьёва