Похищенные на Еврохоккейтуре деньги взыскали с ярославских экс-чиновников

В Ярославле судебные приставы взыскали с экс-начальника отдела департамента спорта Владимира Рыжова и бывшего начальника отдела организации мероприятий ГУ ЯО «РЦСП» Алексея Фомина 952 тыс. руб. в качестве ущерба. Об этом сообщили в пресс-службе областного УФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2022 году господа Рыжов и Фомин были признаны виновными в хищении бюджетных денег путем обмана на международном хоккейном матче, который проходил в Ярославле. Оба в качестве наказания получили условные сроки. Суд взыскал с них нанесенный ущерб в пользу департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области.

После вступления в силу приговора судебные приставы возбудили исполнительные производства. Они арестовали расчетные счета должников, вынесли постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на них. Эти и иные действия помогли взыскать почти 1 млн руб. с осужденных.

Алла Чижова