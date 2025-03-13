«Факел» наказали за расистское поведение болельщиков на матче с «Зенитом»

Воронежский футбольный клуб «Факел» должен провести один матч при пустых трибунах и заплатить штраф 1 млн руб. за проявление болельщиками расизма в отношении бразильских легионеров петербургского «Зенита» в матче 20-го тура чемпионата России (0:2). Соответствующее решение вынес Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артур Григорьянц

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Артур Григорьянц

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Глава комитета Артур Григорьянц, слова которого приводит ТАСС, сообщил, что «первое расистское скандирование было во втором тайме во время владения мячом Венделом», позже было «уханье» «при подаче углового Дугласом Сантосом», а затем — в адрес Луиса Энрике.

В «Факеле» заявили, что обжалуют решение комитета, так как считают наказание «несопоставимым с масштабом нарушения».

Следующий домашний матч занимающий 15-е место с 14 очками «Факел» проведет 5 апреля. Он сыграет с грозненским «Ахматом» (14-е место, 17 очков) в 23-м туре чемпионата России.

При этом КДК РФС принял решение не отстранять защитника воронежской команды Сергея Божина, который, по сообщениям «Матч ТВ», предположительно назвал «макакой» одного из игроков «Зенита». Артур Григорьянц отметил, что «признаков расизма» в действиях Божина «не нашли».

Выразивший на поле после финального свистка несогласие с судьями спортивный директор «Факела» Кирилл Котов дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 100 тыс. руб. за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц.

Об инциденте с Венделом — в материале «Ъ» «Российский футбол вспомнил о расизме».

Роман Левищев