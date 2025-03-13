Тутаевский суд повторно остановил работу цеха «Феникса»

Тутаевский городской суд приостановил работу литейного цеха ООО «Феникс» на 30 суток. Об этом сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Фото: Министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области

Суд признал организацию виновной в нарушении правил охраны атмосферного воздуха. Решение было принято 13 марта. «Постановление суда подлежит немедленному исполнению»,— дополнили в суде.

В прошлый раз аналогичное решение суд принимал 27 декабря. Работа цеха также приостанавливалась на 30 суток. Напомним, что жители Тутаева жалуются на резкий запах уже на протяжении года.

Алла Чижова