Суд арестовал директора НИУ РАНХиГС Александра Парамонова

Директора нижегородского института управления — филиала РАНХиГС, депутата областного заксобрания Александра Парамонова арестовали почти на два месяца. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Приволжье» из зала Московского райсуда Нижнего Новгорода 13 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор НИУ РАНХиГС, депутат заксобрания Александр Парамонов (справа) перед избранием меры пресечения в Московском райсуде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Директор НИУ РАНХиГС, депутат заксобрания Александр Парамонов (справа) перед избранием меры пресечения в Московском райсуде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Адвокат просила отложить принятие решения по мере пресечения и продлить срок задержания до 72 часов. По ее словам, было слишком мало времени, чтобы подготовить документы, характеризующие подзащитного, эти документы могли бы способствовать тому, чтобы избрать Александру Парамонову более мягкое наказание — домашний арест.

Следователь посчитал, что обвиняемый даже под домашним арестом может оказать давление на свидетелей и вынудить их изменить показания.

Адвокат настаивала на домашнем аресте, мотивируя это тем, что у ее подзащитного четверо детей, включая двух малолетних. По ее словам, он не сможет под домашним арестом общаться со свидетелями и влиять на них. Кроме того, защитник отметила, что Александр Парамонов является депутатом, что характеризует его «исключительно положительно». Она считает, что вина подзащитного в инкриминируемом преступлении не доказана, и он может рассчитывать на более мягкое наказание.

Следствие попросило отправить обвиняемого под домашний арест до 10 мая, представитель прокуратуры поддержал это решение. Суд решил отправить Александра Парамонова в СИЗО на один месяц и 27 суток, до 9 мая включительно

Руководителя филиала задержали днем ранее по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как полагает следствие, с 2019 по 2025 год он организовал и возглавил преступную группу для получения взяток за фиктивное обучение студентов. От одного из таких студентов фигуранты получили более 1 млн руб.

Андрей Репин