СУ СКР подтвердило задержание директора НИУ РАНХиГС Александра Парамонова

В СУ СКР по Нижегородской области подтвердили задержание директора нижегородского института управления — филиала РАНХиГС, депутата областного заксобрания Александра Парамонова. По информации ведомства, его вместе с подчиненными подозревают во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как полагает следствие, с 2019 по 2025 год директор филиала вуза организовал и возглавил преступную группу для получения взяток за фиктивное обучение студентов. От одного из таких студентов Александр Парамонов и его подчиненный получили более 1 млн руб. Полученные деньги подозреваемые распределили между участниками группы.

Следователи устанавливают иные эпизоды преступной деятельности организованной группы. По месту работы и жительства двух подозреваемых провели обыски, в ближайшее время этим фигурантам изберут меру пресечения.

Как писал «Ъ-Приволжье», Александр Парамонов избирался в заксобрание от партии «Единая Россия» по округу №10. По информации с сайта партии, он также является заместителем секретаря местного отделения партии в Дзержинске. Согласно уставу единороссов, в случае уголовного преследования членство в партии приостанавливается. Если господин Парамонов в ближайшее время откажется от депутатского мандата, то на него могут объявить дополнительные выборы в сентябре 2025 года. Довыборы не проводятся, если до окончания срока полномочий созыва остается менее года. У текущего созыва заксобрания срок истекает в сентябре 2026 года.

Галина Шамберина