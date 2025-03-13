Михаил Евраев не против возвращения исторических названий в Ярославле

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев положительно относится к идее возвращения улицам исторических названий, если такие решения не приведут к конфликтам. Об этом господин Евраев сказал в ходе пресс-конференции в ответ на вопрос «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зоя Голицына Фото: Зоя Голицына

«Главное — прислушиваться к мнению жителей. Во многих случаях, я считаю, (возвращать исторические названия — «Ъ-Ярославль) целесообразно, правильно. Но нужно идти по пути поиска компромисса. Будем думать, на какие решения выходить, я вам так скажу, осторожно. Если мы можем где-то перейти на двойные наименования, то надо тоже подумать, можем ли мы так делать. Нам важно не потерять ни новую историю, ни предыдущую»,— сказал губернатор.

Он пояснил, что в вопросе переименования нужно обсуждать каждый случай отдельно и учитывать расходы, которые могут возникнуть у людей и бизнеса в связи с заменой документов.

«Если нужно всем, кто живет на этой улице, менять документы, то это, конечно, сами понимаете, какая серьезная задача. Если мы сможем сделать это без этого, как, например, по Ростову Великому. Мы его переименовали, но ничего менять никому не надо. Вот вопрос именно упирается в такие нюансы. Сейчас нюансы взвешиваются, оцениваются. Если мы сможем сделать так, чтобы для людей это не создавало больших помех в жизни и в работе, то тогда, конечно, в большом количестве случаев это стоит сделать»,— прокомментировал Михаил Евраев.

Алла Чижова