На Ставрополье свежие огурцы подешевели на 13%

Северокавказстат опубликовал отчет о ценах за неделю с 4 по 10 марта. Стоимость овощей снизилась повсеместно, а на свежие огурцы ценники упали на рекордные 13%, сообщают специалисты ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Наибольший прирост — 2% — отмечен у детских фруктово-ягодных консервов, моркови и черного байхового чая.

Стоимость помидоров, свеклы, сметаны, охлажденных и мороженых кур, а также сосисок и сарделек увеличилась на 1%. А вот яблоки подешевели, их стоимость сократилась на 6%. Бананы стали дешевле на 3%, а шлифованный рис и маргарин — на 2%.

Николай Аксенов