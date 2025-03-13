Новый участок М-8 до Переславля начнут строить осенью

Осенью 2025 года начнется строительство новой трассы от границы Владимирской области до окружной Переславля-Залесского. Об этом сообщил губернатор на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Росавтодор Фото: Росавтодор

По словам Михаила Евраева, проектно-сметная документация готова. Регион добился того, чтобы включить новую трассу в план работы на ближайшие пять лет. Это будет дополнительный участок трассы М-8.

«Осенью начнутся работы, потому что проектно-сметная документация готова, и должна появиться новая трасса от границы с Владимирской областью до окружной Переславля-Залесского»,— сказал губернатор.

Отметим, что вопрос строительства дороги оставался открытым на протяжении последних трех лет.

Алла Чижова