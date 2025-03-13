На Уктусе в Екатеринбурге создадут ландшафтный парк площадью более 8 тыс. кв. м

На Уктусе появится ландшафтный прогулочный парк с прудом, детскими площадками и кафе. Об этом сообщили в пресс-службе девелопера «Брусника», который будет реализовывать проект.

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Парк будет предназначен только для пешеходов, его освободят от любого транспорта, в том числе велосипедов и самокатов. На входе организуют для них парковку, а велодорожки расположат по периметру пешеходной зоны.

Особенность этой территории в сложном рельефе, перепад высот составляет до 11 метров. Застройщик решил использовать это в проекте, поэтому в парке появятся террасы и подпорные стенки из валунов. В парке создадут небольшой пруд, куда запустят рыб, на его берегу организуют зоны отдыха с лежаками. На всей территории разместят дождевые сады, которые будут собирать воду, очищать ее и направлять в пруд и к растениям, которые высадят в парке. Это поможет сохранить пешеходные зоны сухими.

Помимо этого, в ландшафтном парке появится арт-объект «Слои времени» — вертикальная композиция элементами, олицетворяющими землю, воду, воздух и технологии. Детские и спортивные площадки будут выдержаны в эко-стилистике, в частности, там появится скалодром «Лягушка» высотой 2,5 м. В парке появится поле для игры в баскетбол и мини-футбол, трибуны с навесом.

В числе растительности в парке высадят березу, рябину, иргу, черемуху, кизильник, гортензию и смородину. Вековую ель, растущую на территории, пересадят в другое место. В зимнее время на месте пруда организуют каток, на естественных перепадах создадут горки.

Первый этап реализации проекта начнется летом 2025 года. Завершить благоустройство планируют к 2029 году.

Ранее РМК (Русская медная компания) сообщила, что планирует возвести дворец единоборств на месте культурно-развлекательного комплекса «Уралец» на ул. Большакова. Строительство начнется через несколько лет. В здании появятся арена для единоборств, тренировочные площадки, раздевалки, фуд-корт, а вокруг — парк, прогулочные зоны, аллея спорта, велодорожки и фонтан.

Анна Капустина