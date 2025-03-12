У станции метро «Приморская» в Петербурге откроется новый коворкинг на 305 мест

В сентябре этого года сеть коворкингов Page (входит в ГК «Бестъ») откроет новое рабочее пространство на Наличной улице, 44 — в многофункциональном центре Asgard. Коворкинг на 305 рабочих мест займет 2 тыс. кв. м, стало известно «Ъ-СПб».

Об открытии нового коворкинга по франшизе в действующем многофункциональном комплексе Asgard рассказала на BestBreakfast генеральный директор сети коворкингов и гибких офисов PAGE Мария Сумарокова.

Комплекс площадью 42 тыс. кв. м открылся в 2019 году. По словам госпожи Сумароковой, новое пространство для аренды рабочих мест займет половину пятого этажа, которая ранее не сдавалась в аренду. Сейчас проект находится на стадии разработки дизайн-проекта. Объем вложений в создание офисного объекта оценивается в 112 млн рублей.

Коворкинг на Наличной улице станет 14-м в сети PAGE. 12 пространств уже открыто в Петербурге, один работает в Дербенте (Дагестан).

Александра Тен