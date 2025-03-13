Суд в Кабардино-Балкарии рассмотрит дело о массовом заражении ВИЧ в санатории

В городской суд Нальчика передано уголовное дело генерального директора ООО «Медис» Руслана Озрокова, врача-невролога Мухадина Узденова и медсестры Марианны Алоевой.

Они обвиняются в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей (ч. 1 ст. 236 УК РФ). Кроме того, медсестре предъявлено обвинение в заражении пациента ВИЧ-инфекцией из-за «ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей» (ч. 4 ст. 122 УК РФ).

По данным следствия, в период с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года в частном санатории «Медис» неоднократно нарушались санитарно-эпидемиологические правила, в частности, «использовались нестерильные медицинские изделия, не соблюдались требования к их дезинфекции, стерилизации, допускалось многократное использование одноразовых изделий».

Несоблюдение элементарных санитарных нормативов привело к тому, что 71 пациент санатория был инфицирован острым вирусным гепатитом С, а пятеро отдыхающих были заражены ВИЧ-инфекцией. В общей сложности, по данным следствия, в зоне риска оказалось около 300 курортников из разных регионов России.

В сентябре 2024 года Арбитражный суд КБР аннулировал медицинскую лицензию ООО «Медис».

Александра Ларинцева, Пятигорск