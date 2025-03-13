В Ярославской области введут выплату в 200 тысяч за рождение ребенка

В Ярославской области планируют ввести единовременную выплату при рождении ребенка молодыми мамами в размере 200 тыс. руб. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дополнительная мера поддержки разработана для увеличения рождаемости в регионе и в рамках нацпроекта «Семья». В ближайшее время проект внесут в облдуму.

«Чтобы ввести с 1 января 2026 года единовременную выплату при рождении ребенка мамой в возрасте до 25 лет 200 тыс. руб., второго ребенка до 27 лет и третьего до 29 лет. При каждом рождении будет выплата 200 тысяч рублей. Мы стимулируем рождаемость в максимально разумно быстрые сроки»,— сообщил губернатор.

Алла Чижова