Кавказский инвестфорум в Минводах примет 6 тысяч гостей

На Кавказском инвестиционном форуме, который пройдет в Минеральных Водах с 25 по 27 мая, ожидается участие около 6 тыс. инвесторов и предпринимателей из России и других стран. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

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Форум состоится на территории самого крупного на Северном Кавказе выставочного комплекса «Минводыэкспо».

«На Ставрополье реализуется более 300 инвестиционных проектов на 354 млрд руб. И мы намерены наращивать краевой инвестпортфель. Уверен, что общение в рамках форума этому поможет. Инфраструктура, АПК, транспорт, цифровизация и энергетика — эти сферы могут и должны стать движущей силой для развития региона на ближайшее десятилетие»,— отметил губернатор.

Организатор Кавказского инвестиционного форума — Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

Николай Аксенов