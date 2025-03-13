В Ярославле в 2025 году приступят к благоустройству пешеходного центра

В Ярославле в 2025 году начнутся работы по реконструкции пешеходного центра. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в ходе пресс-конференции 13 марта.

По словам господина Евраева, работы за один год не сделают. Для их проведения придется закрывать «целый квартал».

«В этом году мы начнем и в этом году серьезный объем уже будет сделан. Это совсем сильно изменит облик Ярославля в историческом центре»,— прокомментировал господин Евраев.

Напомним, что пешеходную зону планируют создать на улицах Максимова, Депутатской, Кирова, Нахимсона, Андропова, Депутатском переулке и площади вокруг часовни Александра Невского.