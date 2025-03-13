Ярославская область получит 1,9 млрд на развитие БАС

На 2026-й год Ярославская область получит 1,9 млрд руб. из федерального бюджета на развитие беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора АНО «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Ярославской области» (НПЦ БАС) Ивана Долгова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что регион вошел в нацпрограмму по развитию отечественных беспилотных авиационных систем. В 2024 году Ярославский НПЦ БАС приказом Минпромторга России был наделен статусом научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития беспилотных авиационных систем. Это дало возможность центру претендовать на федеральную субсидию.