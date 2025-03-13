«Когда он выпьет, он… вводит тарифы»
Мировые СМИ обсуждают торговые войны Дональда Трампа
Тарифная политика Трампа продолжает оставаться в центре внимания мировой прессы. И в Америке, и за ее пределами эксперты говорят об ущербе, который экономике США наносит эта политика. А кто-то и вовсе переходит на личности.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)
Тревожность по поводу экономики США отражается на всех слоях населения
У американских потребителей в нынешнем году полно поводов для беспокойства — бесконечные новости о тарифах, упрямая инфляция, а сейчас еще и волнения насчет рецессии. И эти волнения, похоже, начали отражаться на всех слоях населения — от богатых до бедных, от товаров первой необходимости до предметов роскоши — всех и сразу.
El Universal (Мехико, Мексика)
«Национальное единство» призывает не покупать американские товары, чтобы наказать Трампа
Солидарность… необходима, поскольку мы имеем дело с президентом с таким дурным характером, как Дональд Трамп. Когда он… выпьет, он отдает приказы об облавах на мигрантов, вторгается в европейские страны, ругает президента Украины и вводит тарифы против Мексики. А когда приходит в себя, говорит, что хватит, еще один месяц.
The New York Times (Нью-Йорк, США)
Трамп ставит на то, что американцы будут терпеть замедление экономики ради восстановления местного производства
Синхронная торговая война, которую президент Трамп затеял против Мексики, Канады, Китая и Евросоюза, по сути является большой азартной игрой в области экономики и политики. Будут ли американцы терпеть месяцы или годы экономических проблем ради далекой надежды на реиндустриализацию американского отечества? Это более чем рискованная игра.
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Франкфурт, Германия)
Экономический риск Трампа
«Импортозамещающая индустриализация» была популярна в 1950-е в качестве рецепта для развивающихся стран в Латинской Америке и части Азии… Но вскоре стало понятно, что это рецепт перманентной стагнации, а иногда и краха… С Трампом эта идея вернулась… Его таможенная политика превращает компании в просителей… Протекционизм делает США более коррумпированными. И, к сожалению, нет никаких признаков, что Трамп имеет что-то против этого.
Global Times (Пекин, Китай)
Тарифы США на сталь и алюминий вызвали критику, ответные меры, продемонстрировав «растущую» оппозицию Вашингтону
Новые тарифы не укрепят стальную и алюминиевую индустрии США… (Эти сектора.— «Ъ») страдают от неэффективности и устаревших технологий, а эти проблемы нельзя решить повышением тарифов… Тарифы защищают отстающие предприятия, снижая конкурентное давление и не помогая их развитию.
The Winnipeg Sun (Виннипег, Канада)
Канада не так уж невинна в тарифной войне
Легко тыкать пальцем в США… но как часто мы смотрим на себя в зеркало? Хотя канадские политики и лидеры индустрии сокрушаются по поводу американских тарифов и торговой политики США, они редко признают тот факт, что Канада сама накладывает высокие пошлины на американские товары… Пора уже канадцам начать серьезное обсуждение нашей протекционистской политики, которая взвинчивает цены и ограничивает конкуренцию.