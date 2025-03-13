«Когда он выпьет, он… вводит тарифы»

Тарифная политика Трампа продолжает оставаться в центре внимания мировой прессы. И в Америке, и за ее пределами эксперты говорят об ущербе, который экономике США наносит эта политика. А кто-то и вовсе переходит на личности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Тревожность по поводу экономики США отражается на всех слоях населения

У американских потребителей в нынешнем году полно поводов для беспокойства — бесконечные новости о тарифах, упрямая инфляция, а сейчас еще и волнения насчет рецессии. И эти волнения, похоже, начали отражаться на всех слоях населения — от богатых до бедных, от товаров первой необходимости до предметов роскоши — всех и сразу.

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Солидарность… необходима, поскольку мы имеем дело с президентом с таким дурным характером, как Дональд Трамп. Когда он… выпьет, он отдает приказы об облавах на мигрантов, вторгается в европейские страны, ругает президента Украины и вводит тарифы против Мексики. А когда приходит в себя, говорит, что хватит, еще один месяц.

Трамп ставит на то, что американцы будут терпеть замедление экономики ради восстановления местного производства

Синхронная торговая война, которую президент Трамп затеял против Мексики, Канады, Китая и Евросоюза, по сути является большой азартной игрой в области экономики и политики. Будут ли американцы терпеть месяцы или годы экономических проблем ради далекой надежды на реиндустриализацию американского отечества? Это более чем рискованная игра.

Экономический риск Трампа

«Импортозамещающая индустриализация» была популярна в 1950-е в качестве рецепта для развивающихся стран в Латинской Америке и части Азии… Но вскоре стало понятно, что это рецепт перманентной стагнации, а иногда и краха… С Трампом эта идея вернулась… Его таможенная политика превращает компании в просителей… Протекционизм делает США более коррумпированными. И, к сожалению, нет никаких признаков, что Трамп имеет что-то против этого.

Тарифы США на сталь и алюминий вызвали критику, ответные меры, продемонстрировав «растущую» оппозицию Вашингтону

Новые тарифы не укрепят стальную и алюминиевую индустрии США… (Эти сектора.— «Ъ») страдают от неэффективности и устаревших технологий, а эти проблемы нельзя решить повышением тарифов… Тарифы защищают отстающие предприятия, снижая конкурентное давление и не помогая их развитию.

Канада не так уж невинна в тарифной войне

Легко тыкать пальцем в США… но как часто мы смотрим на себя в зеркало? Хотя канадские политики и лидеры индустрии сокрушаются по поводу американских тарифов и торговой политики США, они редко признают тот факт, что Канада сама накладывает высокие пошлины на американские товары… Пора уже канадцам начать серьезное обсуждение нашей протекционистской политики, которая взвинчивает цены и ограничивает конкуренцию.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Евгений Хвостик